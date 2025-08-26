MBC (MBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00132752 $ 0.00132752 $ 0.00132752 24 שעות נמוך $ 0.00137378 $ 0.00137378 $ 0.00137378 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00132752$ 0.00132752 $ 0.00132752 גבוה 24 שעות $ 0.00137378$ 0.00137378 $ 0.00137378 שיא כל הזמנים $ 0.070651$ 0.070651 $ 0.070651 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00131221$ 0.00131221 $ 0.00131221 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -0.25% שינוי מחיר (7D) -13.40% שינוי מחיר (7D) -13.40%

MBC (MBC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00136483. במהלך 24 השעות האחרונות, MBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00132752 לבין שיא של $ 0.00137378, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.070651, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00131221.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBC השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MBC (MBC) מידע שוק

שווי שוק $ 409.45K$ 409.45K $ 409.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 409.45K$ 409.45K $ 409.45K אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MBC הוא $ 409.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBC הוא 300.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 409.45K.