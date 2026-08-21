Mayhem Mode מחיר היום

מחיר Mayhem Mode (MAYHEM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAYHEM ל USD הוא $ 0 לכל MAYHEM.

Mayhem Mode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,076, עם היצע במחזור של 1.01B MAYHEM. ב‑24 השעות האחרונות, MAYHEM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00143648, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAYHEM נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +7.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mayhem Mode (MAYHEM) מידע שוק

שווי שוק $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.08K$ 53.08K $ 53.08K אספקת מחזור 1.01B 1.01B 1.01B אספקה כוללת 1,013,843,630.361427 1,013,843,630.361427 1,013,843,630.361427

שווי השוק הנוכחי של Mayhem Mode הוא $ 53.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAYHEM הוא 1.01B, עם היצע כולל של 1013843630.361427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.08K.