maxxing מחיר היום

מחיר maxxing (MAXXING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAXXING ל USD הוא $ 0 לכל MAXXING.

maxxing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 539,516, עם היצע במחזור של 999.60M MAXXING. ב‑24 השעות האחרונות, MAXXING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00748838, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAXXING נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +29.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.04K.

maxxing (MAXXING) מידע שוק

שווי שוק $ 539.52K$ 539.52K $ 539.52K נפח (24 שעות) $ 65.04K$ 65.04K $ 65.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 539.52K$ 539.52K $ 539.52K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,600,232.137241 999,600,232.137241 999,600,232.137241

שווי השוק הנוכחי של maxxing הוא $ 539.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.04K. ההיצע במחזור של MAXXING הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999600232.137241. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 539.52K.