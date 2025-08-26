עוד על MXM

MAXX AI

MAXX AI מחיר (MXM)

לא רשום

1 MXM ל USDמחיר חי:

$0.00118783
$0.00118783$0.00118783
-4.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MAXX AI (MXM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:23:11 (UTC+8)

MAXX AI (MXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0011489
$ 0.0011489$ 0.0011489
24 שעות נמוך
$ 0.00125752
$ 0.00125752$ 0.00125752
גבוה 24 שעות

$ 0.0011489
$ 0.0011489$ 0.0011489

$ 0.00125752
$ 0.00125752$ 0.00125752

$ 0.134883
$ 0.134883$ 0.134883

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

-4.28%

+27.28%

+27.28%

MAXX AI (MXM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118783. במהלך 24 השעות האחרונות, MXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011489 לבין שיא של $ 0.00125752, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.134883, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXM השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAXX AI (MXM) מידע שוק

$ 397.58K
$ 397.58K$ 397.58K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

334.83M
334.83M 334.83M

988,450,517.847179
988,450,517.847179 988,450,517.847179

שווי השוק הנוכחי של MAXX AI הוא $ 397.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXM הוא 334.83M, עם היצע כולל של 988450517.847179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.

MAXX AI (MXM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MAXX AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAXX AI ל USDהיה . $ +0.0001020621.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAXX AI ל USDהיה $ +0.0003335015.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MAXX AIל USDהיה $ -0.0002773084269142812.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ 0 -4.28%
30 ימים $ +0.0001020621 +8.59%
60 ימים $ +0.0003335015 +28.08%
90 ימים $ -0.0002773084269142812 -18.92%

מה זהMAXX AI (MXM)

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MAXX AI תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAXX AI (MXM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAXX AI (MXM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAXX AI.

בדוק את MAXX AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MXM למטבעות מקומיים

MAXX AI (MXM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAXX AI (MXM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MAXX AI (MXM)

כמה שווה MAXX AI (MXM) היום?
החי MXMהמחיר ב USD הוא 0.00118783 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MXM ל USD?
המחיר הנוכחי של MXM ל USD הוא $ 0.00118783. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAXX AI?
שווי השוק של MXM הוא $ 397.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MXM?
ההיצע במחזור של MXM הוא 334.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MXM?
‏‏MXM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.134883 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MXM?
MXM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MXM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MXM הוא -- USD.
האם MXM יעלה השנה?
MXM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MXM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:23:11 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע
