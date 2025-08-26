MAXX AI (MXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0011489 $ 0.0011489 $ 0.0011489 24 שעות נמוך $ 0.00125752 $ 0.00125752 $ 0.00125752 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0011489$ 0.0011489 $ 0.0011489 גבוה 24 שעות $ 0.00125752$ 0.00125752 $ 0.00125752 שיא כל הזמנים $ 0.134883$ 0.134883 $ 0.134883 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -4.28% שינוי מחיר (7D) +27.28% שינוי מחיר (7D) +27.28%

MAXX AI (MXM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118783. במהלך 24 השעות האחרונות, MXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011489 לבין שיא של $ 0.00125752, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.134883, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXM השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAXX AI (MXM) מידע שוק

שווי שוק $ 397.58K$ 397.58K $ 397.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 334.83M 334.83M 334.83M אספקה כוללת 988,450,517.847179 988,450,517.847179 988,450,517.847179

שווי השוק הנוכחי של MAXX AI הוא $ 397.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXM הוא 334.83M, עם היצע כולל של 988450517.847179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.