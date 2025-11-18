maxBTC מחיר היום

מחיר maxBTC (MAXBTC) בזמן אמת היום הוא $ 91,788, עם שינוי של 4.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAXBTC ל USD הוא $ 91,788 לכל MAXBTC.

maxBTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,576, עם היצע במחזור של 2.00 MAXBTC. ב‑24 השעות האחרונות, MAXBTC סחר בין $ 90,070 (נמוך) ל $ 96,234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 172,696, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 42,866.

ביצועים לטווח קצר, MAXBTC נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו -13.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

maxBTC (MAXBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 183.58K$ 183.58K $ 183.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.58K$ 183.58K $ 183.58K אספקת מחזור 2.00 2.00 2.00 אספקה כוללת 2.0 2.0 2.0

שווי השוק הנוכחי של maxBTC הוא $ 183.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXBTC הוא 2.00, עם היצע כולל של 2.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.58K.