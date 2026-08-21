Masa מחיר היום

מחיר Masa (MASA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MASA ל USD הוא $ 0 לכל MASA.

Masa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 220,835, עם היצע במחזור של 1.14B MASA. ב‑24 השעות האחרונות, MASA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.803173, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MASA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.51.

Masa (MASA) מידע שוק

שווי שוק $ 220.84K$ 220.84K $ 220.84K נפח (24 שעות) $ 10.51$ 10.51 $ 10.51 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 283.10K$ 283.10K $ 283.10K אספקת מחזור 1.14B 1.14B 1.14B אספקה כוללת 1,466,106,317.458846 1,466,106,317.458846 1,466,106,317.458846

שווי השוק הנוכחי של Masa הוא $ 220.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.51. ההיצע במחזור של MASA הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1466106317.458846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 283.10K.