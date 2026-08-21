MARS4 מחיר היום

מחיר MARS4 (MARS4) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARS4 ל USD הוא $ 0 לכל MARS4.

MARS4 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,057, עם היצע במחזור של 4.00B MARS4. ב‑24 השעות האחרונות, MARS4 סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08957, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARS4 נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MARS4 (MARS4) מידע שוק

שווי שוק $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K אספקת מחזור 4.00B 4.00B 4.00B אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MARS4 הוא $ 22.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARS4 הוא 4.00B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.06K.