Mantis מחיר היום

מחיר Mantis (SN123) בזמן אמת היום הוא $ 1.83, עם שינוי של 5.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN123 ל USD הוא $ 1.83 לכל SN123.

Mantis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,545,530, עם היצע במחזור של 1.94M SN123. ב‑24 השעות האחרונות, SN123 סחר בין $ 1.77 (נמוך) ל $ 1.94 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.36, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.77.

ביצועים לטווח קצר, SN123 נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -28.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mantis (SN123) מידע שוק

שווי שוק $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M אספקת מחזור 1.94M 1.94M 1.94M אספקה כוללת 1,940,739.455065136 1,940,739.455065136 1,940,739.455065136

שווי השוק הנוכחי של Mantis הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN123 הוא 1.94M, עם היצע כולל של 1940739.455065136. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.55M.