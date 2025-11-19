Mantis (SN123) תחזית מחיר (USD)

קבל Mantis תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SN123 יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mantis % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mantis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mantis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.88 בשנת 2025. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mantis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.974 בשנת 2026. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SN123 הוא $ 2.0726 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mantis (SN123) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SN123 הוא $ 2.1763 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SN123 הוא $ 2.2851 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SN123 הוא $ 2.3994 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mantis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.9083. Mantis (SN123) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mantis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 6.3663. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.88 0.00%

2026 $ 1.974 5.00%

2027 $ 2.0726 10.25%

2028 $ 2.1763 15.76%

2029 $ 2.2851 21.55%

2030 $ 2.3994 27.63%

2031 $ 2.5193 34.01%

2032 $ 2.6453 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 2.7776 47.75%

2034 $ 2.9164 55.13%

2035 $ 3.0623 62.89%

2036 $ 3.2154 71.03%

2037 $ 3.3762 79.59%

2038 $ 3.5450 88.56%

2039 $ 3.7222 97.99%

2040 $ 3.9083 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mantis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.88 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.8802 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.8818 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.8877 0.41% Mantis (SN123) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSN123ב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.88 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mantis (SN123) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSN123 , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.8802 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mantis (SN123) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSN123 , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.8818 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mantis (SN123) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSN123 הוא $1.8877 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mantis מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M אספקת מחזור 1.94M 1.94M 1.94M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SN123 העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SN123 יש כמות במעגל של 1.94M ושווי שוק כולל של $ 3.65M. צפה SN123 במחיר חי

Mantis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMantisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMantis הוא 1.88USD. היצע במחזור של Mantis(SN123) הוא 1.94M SN123 , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,649,126 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.10% $ -0.001902 $ 1.92 $ 1.77

7 ימים -24.20% $ -0.455124 $ 4.1323 $ 1.7904

30 ימים -55.76% $ -1.0483 $ 4.1323 $ 1.7904 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mantis הראה תנועת מחירים של $-0.001902 , המשקפת -0.10% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mantis נסחר בשיא של $4.1323 ושפל של $1.7904 . נרשם שינוי במחיר של -24.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSN123 הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mantis חווה -55.76% שינוי, המשקף בערך $-1.0483 לערכו. זה מצביע על כך ש SN123 עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Mantis (SN123) מודול חיזוי מחיר עובד? Mantis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SN123על בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMantis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SN123 , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mantis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSN123 . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSN123 כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mantis.

מדוע SN123 חיזוי מחירים חשוב?

SN123 תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SN123 כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SN123 ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SN123 בחודש הבא? על פי Mantis (SN123) כלי תחזית המחירים, המחיר SN123 הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SN123 בשנת 2026? המחיר של 1 Mantis (SN123) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SN123 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SN123 בשנת 2027? Mantis (SN123) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SN123 עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SN123 בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mantis (SN123) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SN123 בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mantis (SN123) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SN123 בשנת 2030? המחיר של 1 Mantis (SN123) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SN123 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SN123 תחזית המחיר בשנת 2040? Mantis (SN123) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SN123 עד שנת 2040.