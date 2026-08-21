MangaNow מחיר היום

מחיר MangaNow (MGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.090656, עם שינוי של 1.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MGN ל USD הוא $ 0.090656 לכל MGN.

MangaNow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,326, עם היצע במחזור של 499.98K MGN. ב‑24 השעות האחרונות, MGN סחר בין $ 0.08936 (נמוך) ל $ 0.09066 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.064922.

ביצועים לטווח קצר, MGN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -2.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 201.60.

MangaNow (MGN) מידע שוק

שווי שוק $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K נפח (24 שעות) $ 201.60$ 201.60 $ 201.60 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K אספקת מחזור 499.98K 499.98K 499.98K אספקה כוללת 499,981.812378 499,981.812378 499,981.812378

שווי השוק הנוכחי של MangaNow הוא $ 45.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 201.60. ההיצע במחזור של MGN הוא 499.98K, עם היצע כולל של 499981.812378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.33K.