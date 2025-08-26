עוד על MAHA

Maha סֵמֶל

Maha מחיר (MAHA)

1 MAHA ל USDמחיר חי:

$0.217407
$0.217407$0.217407
-1.60%1D
USD
Maha (MAHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:23 (UTC+8)

Maha (MAHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.217296
$ 0.217296$ 0.217296
24 שעות נמוך
$ 0.221208
$ 0.221208$ 0.221208
גבוה 24 שעות

$ 0.217296
$ 0.217296$ 0.217296

$ 0.221208
$ 0.221208$ 0.221208

$ 25.15
$ 25.15$ 25.15

$ 0.208407
$ 0.208407$ 0.208407

+0.00%

-1.66%

-22.58%

-22.58%

Maha (MAHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.217407. במהלך 24 השעות האחרונות, MAHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.217296 לבין שיא של $ 0.221208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.208407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAHA השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maha (MAHA) מידע שוק

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

6.38M
6.38M 6.38M

9,900,000.0
9,900,000.0 9,900,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maha הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAHA הוא 6.38M, עם היצע כולל של 9900000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.

Maha (MAHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mahaל USDהיה $ -0.0036859073124378.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaha ל USDהיה . $ -0.1225713490.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaha ל USDהיה $ -0.1244302440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mahaל USDהיה $ -0.4180539317116207.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0036859073124378-1.66%
30 ימים$ -0.1225713490-56.37%
60 ימים$ -0.1244302440-57.23%
90 ימים$ -0.4180539317116207-65.78%

מה זהMaha (MAHA)

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mahaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maha (MAHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maha (MAHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maha.

בדוק את Maha תחזית המחיר עכשיו‏!

MAHA למטבעות מקומיים

Maha (MAHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maha (MAHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Maha (MAHA)

כמה שווה Maha (MAHA) היום?
החי MAHAהמחיר ב USD הוא 0.217407 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAHA ל USD?
המחיר הנוכחי של MAHA ל USD הוא $ 0.217407. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maha?
שווי השוק של MAHA הוא $ 1.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAHA?
ההיצע במחזור של MAHA הוא 6.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAHA?
‏‏MAHA השיג מחיר שיא (ATH) של 25.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAHA?
MAHA ‏‏רשם מחירATL של 0.208407 USD.
מהו נפח המסחר של MAHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAHA הוא -- USD.
האם MAHA יעלה השנה?
MAHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:23 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.