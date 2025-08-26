Magnet (MAGNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01268702$ 0.01268702 $ 0.01268702 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -10.78% שינוי מחיר (7D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -0.96%

Magnet (MAGNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01268702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGNET השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -10.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magnet (MAGNET) מידע שוק

שווי שוק $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,694,721.146689 999,694,721.146689 999,694,721.146689

שווי השוק הנוכחי של Magnet הוא $ 129.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGNET הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999694721.146689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.95K.