MAD מחיר היום

מחיר MAD (MAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAD ל USD הוא $ 0 לכל MAD.

MAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 493,787, עם היצע במחזור של 999.85B MAD. ב‑24 השעות האחרונות, MAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAD נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +8.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAD (MAD) מידע שוק

שווי שוק $ 493.79K$ 493.79K $ 493.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 493.79K$ 493.79K $ 493.79K אספקת מחזור 999.85B 999.85B 999.85B אספקה כוללת 999,849,714,791.754 999,849,714,791.754 999,849,714,791.754

שווי השוק הנוכחי של MAD הוא $ 493.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAD הוא 999.85B, עם היצע כולל של 999849714791.754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 493.79K.