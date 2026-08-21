LYNK מחיר היום

מחיר LYNK (LYNK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00290768, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LYNK ל USD הוא $ 0.00290768 לכל LYNK.

LYNK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,907,203, עם היצע במחזור של 999.84M LYNK. ב‑24 השעות האחרונות, LYNK סחר בין $ 0.00274511 (נמוך) ל $ 0.00296073 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.069168, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LYNK נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +20.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.72K.

LYNK (LYNK) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799

שווי השוק הנוכחי של LYNK הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.72K. ההיצע במחזור של LYNK הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999835072.1182799. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.91M.