LumiWave Protocol מחיר היום

מחיר LumiWave Protocol (LWP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00232691, עם שינוי של 9.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LWP ל USD הוא $ 0.00232691 לכל LWP.

LumiWave Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,883,018, עם היצע במחזור של 809.23M LWP. ב‑24 השעות האחרונות, LWP סחר בין $ 0.00210038 (נמוך) ל $ 0.00235018 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01812999, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LWP נע ב +1.77% בשעה האחרונה ו +12.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 48.41K.

LumiWave Protocol (LWP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M נפח (24 שעות) $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M אספקת מחזור 809.23M 809.23M 809.23M אספקה כוללת 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

שווי השוק הנוכחי של LumiWave Protocol הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 48.41K. ההיצע במחזור של LWP הוא 809.23M, עם היצע כולל של 809234939.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.