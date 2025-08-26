Ludus (LUDUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.435534
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00121877
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +2.21%

Ludus (LUDUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00174611. במהלך 24 השעות האחרונות, LUDUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUDUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.435534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00121877.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUDUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ludus (LUDUS) מידע שוק

שווי שוק $ 17.46K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.46K
אספקת מחזור 10.00M
אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ludus הוא $ 17.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUDUS הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.46K.