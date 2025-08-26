Lucha (LUCHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02765475 $ 0.02765475 $ 0.02765475 24 שעות נמוך $ 0.03004807 $ 0.03004807 $ 0.03004807 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02765475$ 0.02765475 $ 0.02765475 גבוה 24 שעות $ 0.03004807$ 0.03004807 $ 0.03004807 שיא כל הזמנים $ 0.858782$ 0.858782 $ 0.858782 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01013933$ 0.01013933 $ 0.01013933 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.27% שינוי מחיר (1D) -6.31% שינוי מחיר (7D) +2.91% שינוי מחיר (7D) +2.91%

Lucha (LUCHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02809661. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02765475 לבין שיא של $ 0.03004807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.858782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01013933.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCHA השתנה ב +1.27% במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lucha (LUCHA) מידע שוק

שווי שוק $ 347.65K$ 347.65K $ 347.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.65K$ 347.65K $ 347.65K אספקת מחזור 12.37M 12.37M 12.37M אספקה כוללת 12,365,470.0 12,365,470.0 12,365,470.0

שווי השוק הנוכחי של Lucha הוא $ 347.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCHA הוא 12.37M, עם היצע כולל של 12365470.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.65K.