Luce מחיר היום

מחיר Luce (LUCE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUCE ל USD הוא $ 0 לכל LUCE.

Luce כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 351,050, עם היצע במחזור של 999.85M LUCE. ב‑24 השעות האחרונות, LUCE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.319095, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LUCE נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +23.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.28K.

Luce (LUCE) מידע שוק

שווי שוק $ 351.05K$ 351.05K $ 351.05K נפח (24 שעות) $ 25.28K$ 25.28K $ 25.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 351.05K$ 351.05K $ 351.05K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,854,906.61641 999,854,906.61641 999,854,906.61641

שווי השוק הנוכחי של Luce הוא $ 351.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.28K. ההיצע במחזור של LUCE הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999854906.61641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.05K.