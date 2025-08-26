LUCA (LUCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.476344 גבוה 24 שעות $ 0.492076 שיא כל הזמנים $ 9.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.065876 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -1.31% שינוי מחיר (7D) -9.58%

LUCA (LUCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.48557. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.476344 לבין שיא של $ 0.492076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.065876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCA השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LUCA (LUCA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.66M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.99M אספקת מחזור 5.47M אספקה כוללת 6,154,718.101845068

שווי השוק הנוכחי של LUCA הוא $ 2.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCA הוא 5.47M, עם היצע כולל של 6154718.101845068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99M.