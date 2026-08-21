Loyal מחיר היום

מחיר Loyal (LOYAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.144353, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOYAL ל USD הוא $ 0.144353 לכל LOYAL.

Loyal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,803,662, עם היצע במחזור של 12.49M LOYAL. ב‑24 השעות האחרונות, LOYAL סחר בין $ 0.144269 (נמוך) ל $ 0.14436 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.371779, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.105445.

ביצועים לטווח קצר, LOYAL נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.18.

Loyal (LOYAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M נפח (24 שעות) $ 56.18$ 56.18 $ 56.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M אספקת מחזור 12.49M 12.49M 12.49M אספקה כוללת 20,571,728.323478 20,571,728.323478 20,571,728.323478

שווי השוק הנוכחי של Loyal הוא $ 1.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.18. ההיצע במחזור של LOYAL הוא 12.49M, עם היצע כולל של 20571728.323478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.97M.