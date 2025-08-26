Low Quality Cat (LQC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00630254$ 0.00630254 $ 0.00630254 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.75% שינוי מחיר (1D) +5.03% שינוי מחיר (7D) +4.35% שינוי מחיר (7D) +4.35%

Low Quality Cat (LQC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LQC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00630254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQC השתנה ב +2.75% במהלך השעה האחרונה, +5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Low Quality Cat (LQC) מידע שוק

שווי שוק $ 130.42K$ 130.42K $ 130.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.42K$ 130.42K $ 130.42K אספקת מחזור 497.74M 497.74M 497.74M אספקה כוללת 497,743,038.297887 497,743,038.297887 497,743,038.297887

שווי השוק הנוכחי של Low Quality Cat הוא $ 130.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQC הוא 497.74M, עם היצע כולל של 497743038.297887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.42K.