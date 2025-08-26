Lossless (LSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00513369 גבוה 24 שעות $ 0.00564917 שיא כל הזמנים $ 2.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00513369 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -4.59% שינוי מחיר (7D) -19.54%

Lossless (LSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00526844. במהלך 24 השעות האחרונות, LSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00513369 לבין שיא של $ 0.00564917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00513369.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LSS השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lossless (LSS) מידע שוק

שווי שוק $ 400.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 526.71K אספקת מחזור 76.08M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lossless הוא $ 400.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSS הוא 76.08M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 526.71K.