LooPIN Network (LOOPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.265094 $ 0.265094 $ 0.265094 24 שעות נמוך $ 0.342073 $ 0.342073 $ 0.342073 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.265094$ 0.265094 $ 0.265094 גבוה 24 שעות $ 0.342073$ 0.342073 $ 0.342073 שיא כל הזמנים $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 המחיר הנמוך ביותר $ 0.150598$ 0.150598 $ 0.150598 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.04% שינוי מחיר (1D) -21.81% שינוי מחיר (7D) -41.30% שינוי מחיר (7D) -41.30%

LooPIN Network (LOOPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.265539. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.265094 לבין שיא של $ 0.342073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.150598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOPIN השתנה ב -2.04% במהלך השעה האחרונה, -21.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LooPIN Network (LOOPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.10M$ 11.10M $ 11.10M אספקת מחזור 35.72M 35.72M 35.72M אספקה כוללת 41,843,409.0186793 41,843,409.0186793 41,843,409.0186793

שווי השוק הנוכחי של LooPIN Network הוא $ 9.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOPIN הוא 35.72M, עם היצע כולל של 41843409.0186793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.10M.