LooPIN Network סֵמֶל

LooPIN Network מחיר (LOOPIN)

לא רשום

1 LOOPIN ל USDמחיר חי:

$0.266094
-21.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LooPIN Network (LOOPIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:35 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.265094
24 שעות נמוך
$ 0.342073
גבוה 24 שעות

$ 0.265094

$ 0.342073

$ 3.72

$ 0.150598

-2.04%

-21.81%

-41.30%

-41.30%

LooPIN Network (LOOPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.265539. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.265094 לבין שיא של $ 0.342073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.150598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOPIN השתנה ב -2.04% במהלך השעה האחרונה, -21.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LooPIN Network (LOOPIN) מידע שוק

$ 9.48M

--
----

$ 11.10M

35.72M

41,843,409.0186793

שווי השוק הנוכחי של LooPIN Network הוא $ 9.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOPIN הוא 35.72M, עם היצע כולל של 41843409.0186793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.10M.

LooPIN Network (LOOPIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LooPIN Networkל USDהיה $ -0.0741021233316045.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooPIN Network ל USDהיה . $ -0.1298371793.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooPIN Network ל USDהיה $ +0.1712612102.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LooPIN Networkל USDהיה $ -0.1403859047419418.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0741021233316045-21.81%
30 ימים$ -0.1298371793-48.89%
60 ימים$ +0.1712612102+64.50%
90 ימים$ -0.1403859047419418-34.58%

מה זהLooPIN Network (LOOPIN)

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LooPIN Network (LOOPIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

LooPIN Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LooPIN Network (LOOPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LooPIN Network (LOOPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LooPIN Network.

בדוק את LooPIN Network תחזית המחיר עכשיו‏!

LOOPIN למטבעות מקומיים

LooPIN Network (LOOPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LooPIN Network (LOOPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LooPIN Network (LOOPIN)

כמה שווה LooPIN Network (LOOPIN) היום?
החי LOOPINהמחיר ב USD הוא 0.265539 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOOPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של LOOPIN ל USD הוא $ 0.265539. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LooPIN Network?
שווי השוק של LOOPIN הוא $ 9.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOOPIN?
ההיצע במחזור של LOOPIN הוא 35.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOOPIN?
‏‏LOOPIN השיג מחיר שיא (ATH) של 3.72 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOOPIN?
LOOPIN ‏‏רשם מחירATL של 0.150598 USD.
מהו נפח המסחר של LOOPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOOPIN הוא -- USD.
האם LOOPIN יעלה השנה?
LOOPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOOPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:35 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

