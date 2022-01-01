LooPIN Network (LOOPIN) טוקנומיקה

LooPIN Network (LOOPIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי LooPIN Network (LOOPIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

LooPIN Network (LOOPIN) מידע

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.

PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

אתר רשמי:
https://www.loopin.network/
מסמך לבן:
https://arxiv.org/pdf/2406.09422

LooPIN Network (LOOPIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LooPIN Network (LOOPIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M
ההיצע הכולל:
$ 41.99M
$ 41.99M$ 41.99M
אספקה במחזור:
$ 35.87M
$ 35.87M$ 35.87M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 12.31M
$ 12.31M$ 12.31M
שיא כל הזמנים:
$ 3.72
$ 3.72$ 3.72
שפל כל הזמנים:
$ 0.150598
$ 0.150598$ 0.150598
מחיר נוכחי:
$ 0.293023
$ 0.293023$ 0.293023

LooPIN Network (LOOPIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של LooPIN Network (LOOPIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LOOPIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LOOPINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LOOPINטוקניומיקה, חקרו אתLOOPINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

LOOPIN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן LOOPIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LOOPIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.