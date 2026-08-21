LOOM מחיר היום

מחיר LOOM (LOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOM ל USD הוא $ 0 לכל LOOM.

LOOM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,038, עם היצע במחזור של 967.06M LOOM. ב‑24 השעות האחרונות, LOOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOOM נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LOOM (LOOM) מידע שוק

שווי שוק $ 56.04K$ 56.04K $ 56.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.04K$ 56.04K $ 56.04K אספקת מחזור 967.06M 967.06M 967.06M אספקה כוללת 967,058,214.818835 967,058,214.818835 967,058,214.818835

שווי השוק הנוכחי של LOOM הוא $ 56.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOM הוא 967.06M, עם היצע כולל של 967058214.818835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.04K.