Lonk (LONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -19.46%

Lonk (LONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LONK השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lonk (LONK) מידע שוק

שווי שוק $ 59.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.36K אספקת מחזור 332.56B אספקה כוללת 376,489,666,999.0

שווי השוק הנוכחי של Lonk הוא $ 59.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LONK הוא 332.56B, עם היצע כולל של 376489666999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.36K.