LOLGUY מחיר היום

מחיר LOLGUY (LOLGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOLGUY ל USD הוא $ 0 לכל LOLGUY.

LOLGUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,650, עם היצע במחזור של 842.46M LOLGUY. ב‑24 השעות האחרונות, LOLGUY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOLGUY נע ב +1.47% בשעה האחרונה ו +46.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LOLGUY (LOLGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 29.65K$ 29.65K $ 29.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K אספקת מחזור 842.46M 842.46M 842.46M אספקה כוללת 999,859,093.871948 999,859,093.871948 999,859,093.871948

שווי השוק הנוכחי של LOLGUY הוא $ 29.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOLGUY הוא 842.46M, עם היצע כולל של 999859093.871948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.19K.