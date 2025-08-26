LogicNet (SN35) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 24 שעות נמוך $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 גבוה 24 שעות $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 שיא כל הזמנים $ 2.85$ 2.85 $ 2.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0.444721$ 0.444721 $ 0.444721 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -5.54% שינוי מחיר (7D) +39.87% שינוי מחיר (7D) +39.87%

LogicNet (SN35) המחיר בזמן אמת של הוא $2.09. במהלך 24 השעות האחרונות, SN35 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.98 לבין שיא של $ 2.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN35השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.444721.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN35 השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LogicNet (SN35) מידע שוק

שווי שוק $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M אספקת מחזור 2.28M 2.28M 2.28M אספקה כוללת 2,283,769.707088284 2,283,769.707088284 2,283,769.707088284

שווי השוק הנוכחי של LogicNet הוא $ 4.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN35 הוא 2.28M, עם היצע כולל של 2283769.707088284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.78M.