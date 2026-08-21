Litebeam מחיר היום

מחיר Litebeam (LBM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBM ל USD הוא $ 0 לכל LBM.

Litebeam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,296, עם היצע במחזור של 1.00B LBM. ב‑24 השעות האחרונות, LBM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00683093, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LBM נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +11.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Litebeam (LBM) מידע שוק

שווי שוק $ 90.30K$ 90.30K $ 90.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.30K$ 90.30K $ 90.30K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Litebeam הוא $ 90.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.30K.