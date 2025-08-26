Liquid RON (LRON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.533206 $ 0.533206 $ 0.533206 24 שעות נמוך $ 0.587702 $ 0.587702 $ 0.587702 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.533206$ 0.533206 $ 0.533206 גבוה 24 שעות $ 0.587702$ 0.587702 $ 0.587702 שיא כל הזמנים $ 0.782788$ 0.782788 $ 0.782788 המחיר הנמוך ביותר $ 0.408063$ 0.408063 $ 0.408063 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) -7.59% שינוי מחיר (7D) -4.66% שינוי מחיר (7D) -4.66%

Liquid RON (LRON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.537034. במהלך 24 השעות האחרונות, LRON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.533206 לבין שיא של $ 0.587702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LRONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.782788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.408063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LRON השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid RON (LRON) מידע שוק

שווי שוק $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M אספקת מחזור 6.65M 6.65M 6.65M אספקה כוללת 6,653,544.65325312 6,653,544.65325312 6,653,544.65325312

שווי השוק הנוכחי של Liquid RON הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LRON הוא 6.65M, עם היצע כולל של 6653544.65325312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.