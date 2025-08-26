Liquid RON מחיר (LRON)
Liquid RON (LRON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.537034. במהלך 24 השעות האחרונות, LRON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.533206 לבין שיא של $ 0.587702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LRONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.782788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.408063.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LRON השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Liquid RON הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LRON הוא 6.65M, עם היצע כולל של 6653544.65325312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid RONל USDהיה $ -0.0441323551281092.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid RON ל USDהיה . $ -0.0433218346.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid RON ל USDהיה $ +0.1060934833.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid RONל USDהיה $ -0.171301302307176.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0441323551281092
|-7.59%
|30 ימים
|$ -0.0433218346
|-8.06%
|60 ימים
|$ +0.1060934833
|+19.76%
|90 ימים
|$ -0.171301302307176
|-24.18%
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
