עוד על LRON

LRON מידע על מחיר

LRON אתר רשמי

LRON טוקניומיקה

LRON תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Liquid RON סֵמֶל

Liquid RON מחיר (LRON)

לא רשום

1 LRON ל USDמחיר חי:

$0.537034
$0.537034$0.537034
-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Liquid RON (LRON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:30 (UTC+8)

Liquid RON (LRON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.533206
$ 0.533206$ 0.533206
24 שעות נמוך
$ 0.587702
$ 0.587702$ 0.587702
גבוה 24 שעות

$ 0.533206
$ 0.533206$ 0.533206

$ 0.587702
$ 0.587702$ 0.587702

$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788

$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063

+0.71%

-7.59%

-4.66%

-4.66%

Liquid RON (LRON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.537034. במהלך 24 השעות האחרונות, LRON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.533206 לבין שיא של $ 0.587702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LRONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.782788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.408063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LRON השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid RON (LRON) מידע שוק

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

6.65M
6.65M 6.65M

6,653,544.65325312
6,653,544.65325312 6,653,544.65325312

שווי השוק הנוכחי של Liquid RON הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LRON הוא 6.65M, עם היצע כולל של 6653544.65325312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.

Liquid RON (LRON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid RONל USDהיה $ -0.0441323551281092.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid RON ל USDהיה . $ -0.0433218346.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid RON ל USDהיה $ +0.1060934833.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid RONל USDהיה $ -0.171301302307176.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0441323551281092-7.59%
30 ימים$ -0.0433218346-8.06%
60 ימים$ +0.1060934833+19.76%
90 ימים$ -0.171301302307176-24.18%

מה זהLiquid RON (LRON)

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Liquid RON (LRON) משאב

האתר הרשמי

Liquid RONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquid RON (LRON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquid RON (LRON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquid RON.

בדוק את Liquid RON תחזית המחיר עכשיו‏!

LRON למטבעות מקומיים

Liquid RON (LRON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquid RON (LRON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LRON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquid RON (LRON)

כמה שווה Liquid RON (LRON) היום?
החי LRONהמחיר ב USD הוא 0.537034 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LRON ל USD?
המחיר הנוכחי של LRON ל USD הוא $ 0.537034. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquid RON?
שווי השוק של LRON הוא $ 3.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LRON?
ההיצע במחזור של LRON הוא 6.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LRON?
‏‏LRON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.782788 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LRON?
LRON ‏‏רשם מחירATL של 0.408063 USD.
מהו נפח המסחר של LRON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LRON הוא -- USD.
האם LRON יעלה השנה?
LRON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LRON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:30 (UTC+8)

Liquid RON (LRON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.