Liquid BGT (LBGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 24 שעות נמוך $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 גבוה 24 שעות $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 שיא כל הזמנים $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 המחיר הנמוך ביותר $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -7.68% שינוי מחיר (7D) +1.02% שינוי מחיר (7D) +1.02%

Liquid BGT (LBGT) המחיר בזמן אמת של הוא $2.25. במהלך 24 השעות האחרונות, LBGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.23 לבין שיא של $ 2.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBGT השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid BGT (LBGT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M אספקת מחזור 1.22M 1.22M 1.22M אספקה כוללת 1,222,919.971987265 1,222,919.971987265 1,222,919.971987265

שווי השוק הנוכחי של Liquid BGT הוא $ 2.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBGT הוא 1.22M, עם היצע כולל של 1222919.971987265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.