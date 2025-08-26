עוד על LBGT

Liquid BGT סֵמֶל

Liquid BGT מחיר (LBGT)

לא רשום

1 LBGT ל USDמחיר חי:

$2.25
$2.25$2.25
-7.60%1D
USD
Liquid BGT (LBGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:16 (UTC+8)

Liquid BGT (LBGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.23
$ 2.23$ 2.23
24 שעות נמוך
$ 2.49
$ 2.49$ 2.49
גבוה 24 שעות

$ 2.23
$ 2.23$ 2.23

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 20.63
$ 20.63$ 20.63

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

+0.41%

-7.68%

+1.02%

+1.02%

Liquid BGT (LBGT) המחיר בזמן אמת של הוא $2.25. במהלך 24 השעות האחרונות, LBGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.23 לבין שיא של $ 2.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBGT השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid BGT (LBGT) מידע שוק

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

--
----

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

1.22M
1.22M 1.22M

1,222,919.971987265
1,222,919.971987265 1,222,919.971987265

שווי השוק הנוכחי של Liquid BGT הוא $ 2.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBGT הוא 1.22M, עם היצע כולל של 1222919.971987265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.

Liquid BGT (LBGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid BGTל USDהיה $ -0.187174325906102.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid BGT ל USDהיה . $ +0.0841617000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid BGT ל USDהיה $ +0.6231762000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid BGTל USDהיה $ -1.1051495231375843.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.187174325906102-7.68%
30 ימים$ +0.0841617000+3.74%
60 ימים$ +0.6231762000+27.70%
90 ימים$ -1.1051495231375843-32.93%

מה זהLiquid BGT (LBGT)

BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Liquid BGT (LBGT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Liquid BGTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquid BGT (LBGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquid BGT (LBGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquid BGT.

בדוק את Liquid BGT תחזית המחיר עכשיו‏!

LBGT למטבעות מקומיים

Liquid BGT (LBGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquid BGT (LBGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquid BGT (LBGT)

כמה שווה Liquid BGT (LBGT) היום?
החי LBGTהמחיר ב USD הוא 2.25 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LBGT ל USD?
המחיר הנוכחי של LBGT ל USD הוא $ 2.25. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquid BGT?
שווי השוק של LBGT הוא $ 2.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LBGT?
ההיצע במחזור של LBGT הוא 1.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LBGT?
‏‏LBGT השיג מחיר שיא (ATH) של 20.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LBGT?
LBGT ‏‏רשם מחירATL של 1.59 USD.
מהו נפח המסחר של LBGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LBGT הוא -- USD.
האם LBGT יעלה השנה?
LBGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LBGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:16 (UTC+8)

