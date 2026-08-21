Liora מחיר היום

מחיר Liora (LIORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIORA ל USD הוא $ 0 לכל LIORA.

Liora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,270.63, עם היצע במחזור של 350.00M LIORA. ב‑24 השעות האחרונות, LIORA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.281539, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIORA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liora (LIORA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K אספקת מחזור 350.00M 350.00M 350.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liora הוא $ 12.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIORA הוא 350.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.06K.