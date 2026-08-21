limUSD מחיר היום

מחיר limUSD (LIMUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.014, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIMUSD ל USD הוא $ 1.014 לכל LIMUSD.

limUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,642,585, עם היצע במחזור של 2.61M LIMUSD. ב‑24 השעות האחרונות, LIMUSD סחר בין $ 1.013 (נמוך) ל $ 1.071 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.071, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.969208.

ביצועים לטווח קצר, LIMUSD נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.83K.

limUSD (LIMUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M נפח (24 שעות) $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M אספקת מחזור 2.61M 2.61M 2.61M אספקה כוללת 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774

שווי השוק הנוכחי של limUSD הוא $ 2.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.83K. ההיצע במחזור של LIMUSD הוא 2.61M, עם היצע כולל של 2605779.2310918774. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.64M.