Liluni מחיר היום

מחיר Liluni (LILUNI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LILUNI ל USD הוא $ 0 לכל LILUNI.

Liluni כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 339,386, עם היצע במחזור של 1.00B LILUNI. ב‑24 השעות האחרונות, LILUNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00506463, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LILUNI נע ב -1.05% בשעה האחרונה ו -63.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.68K.

Liluni (LILUNI) מידע שוק

שווי שוק $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K נפח (24 שעות) $ 71.68K$ 71.68K $ 71.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liluni הוא $ 339.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.68K. ההיצע במחזור של LILUNI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 339.39K.