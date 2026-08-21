LIL Bits מחיר היום

מחיר LIL Bits (LIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIL ל USD הוא $ 0 לכל LIL.

LIL Bits כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 367,502, עם היצע במחזור של 999.92M LIL. ב‑24 השעות האחרונות, LIL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133564, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIL נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו +5.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 694.34.

LIL Bits (LIL) מידע שוק

שווי שוק $ 367.50K$ 367.50K $ 367.50K נפח (24 שעות) $ 694.34$ 694.34 $ 694.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 367.50K$ 367.50K $ 367.50K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,917,850.097312 999,917,850.097312 999,917,850.097312

שווי השוק הנוכחי של LIL Bits הוא $ 367.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 694.34. ההיצע במחזור של LIL הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999917850.097312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.50K.