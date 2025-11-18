Lightspeed מחיר היום

מחיר Lightspeed (SPEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00042651, עם שינוי של 7.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEED ל USD הוא $ 0.00042651 לכל SPEED.

Lightspeed כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,856, עם היצע במחזור של 257.57M SPEED. ב‑24 השעות האחרונות, SPEED סחר בין $ 0.00041819 (נמוך) ל $ 0.00047899 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00236018, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00028321.

ביצועים לטווח קצר, SPEED נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -12.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lightspeed (SPEED) מידע שוק

שווי שוק $ 109.86K$ 109.86K $ 109.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.86K$ 127.86K $ 127.86K אספקת מחזור 257.57M 257.57M 257.57M אספקה כוללת 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

שווי השוק הנוכחי של Lightspeed הוא $ 109.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEED הוא 257.57M, עם היצע כולל של 299792458.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.86K.