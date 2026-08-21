LightLink מחיר היום

מחיר LightLink (LL) בזמן אמת היום הוא $ 0.0012088, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LL ל USD הוא $ 0.0012088 לכל LL.

LightLink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,723, עם היצע במחזור של 81.67M LL. ב‑24 השעות האחרונות, LL סחר בין $ 0.00120468 (נמוך) ל $ 0.00121153 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.162301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00117736.

ביצועים לטווח קצר, LL נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +0.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.92K.

LightLink (LL) מידע שוק

שווי שוק $ 98.72K$ 98.72K $ 98.72K נפח (24 שעות) $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 81.67M 81.67M 81.67M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LightLink הוא $ 98.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.92K. ההיצע במחזור של LL הוא 81.67M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.