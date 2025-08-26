עוד על LIBRE

Libre סֵמֶל

Libre מחיר (LIBRE)

לא רשום

1 LIBRE ל USDמחיר חי:

$0.00037533
$0.00037533$0.00037533
+30.40%1D
mexc
USD
Libre (LIBRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:37:52 (UTC+8)

Libre (LIBRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054327
$ 0.0054327$ 0.0054327

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+30.48%

-42.04%

-42.04%

Libre (LIBRE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LIBRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIBREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0054327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIBRE השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, +30.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Libre (LIBRE) מידע שוק

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

3.16B
3.16B 3.16B

3,158,478,402.2726
3,158,478,402.2726 3,158,478,402.2726

שווי השוק הנוכחי של Libre הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIBRE הוא 3.16B, עם היצע כולל של 3158478402.2726. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.

Libre (LIBRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Libreל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLibre ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLibre ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Libreל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+30.48%
30 ימים$ 0-51.06%
60 ימים$ 0-28.41%
90 ימים$ 0--

מה זהLibre (LIBRE)

Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.

Libreתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Libre (LIBRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Libre (LIBRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Libre.

בדוק את Libre תחזית המחיר עכשיו‏!

LIBRE למטבעות מקומיים

Libre (LIBRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Libre (LIBRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIBRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Libre (LIBRE)

כמה שווה Libre (LIBRE) היום?
החי LIBREהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIBRE ל USD?
המחיר הנוכחי של LIBRE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Libre?
שווי השוק של LIBRE הוא $ 1.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIBRE?
ההיצע במחזור של LIBRE הוא 3.16B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIBRE?
‏‏LIBRE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0054327 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIBRE?
LIBRE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LIBRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIBRE הוא -- USD.
האם LIBRE יעלה השנה?
LIBRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIBRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:37:52 (UTC+8)

