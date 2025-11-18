Libra מחיר היום

מחיר Libra (LIBRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00163639, עם שינוי של 22.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIBRA ל USD הוא $ 0.00163639 לכל LIBRA.

Libra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 422,392, עם היצע במחזור של 256.42M LIBRA. ב‑24 השעות האחרונות, LIBRA סחר בין $ 0.00124851 (נמוך) ל $ 0.00198725 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.752851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00105687.

ביצועים לטווח קצר, LIBRA נע ב -7.25% בשעה האחרונה ו -82.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Libra (LIBRA) מידע שוק

שווי שוק $ 422.39K$ 422.39K $ 422.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M אספקת מחזור 256.42M 256.42M 256.42M אספקה כוללת 999,989,043.290367 999,989,043.290367 999,989,043.290367

שווי השוק הנוכחי של Libra הוא $ 422.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIBRA הוא 256.42M, עם היצע כולל של 999989043.290367. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.