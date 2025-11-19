Libra (LIBRA) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Libra % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Libra תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Libra ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002557 בשנת 2025. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Libra ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002685 בשנת 2026. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LIBRA הוא $ 0.002819 עם 10.25% שיעור צמיחה. Libra (LIBRA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LIBRA הוא $ 0.002960 עם 15.76% שיעור צמיחה. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LIBRA הוא $ 0.003108 עם 21.55% שיעור צמיחה. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIBRA הוא $ 0.003263 עם 27.63% שיעור צמיחה. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Libra עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005316. Libra (LIBRA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Libra עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008660. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002557 0.00%

2026 $ 0.002685 5.00%

2027 $ 0.002819 10.25%

2028 $ 0.002960 15.76%

2029 $ 0.003108 21.55%

2030 $ 0.003263 27.63%

2031 $ 0.003427 34.01%

2032 $ 0.003598 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003778 47.75%

2034 $ 0.003967 55.13%

2035 $ 0.004165 62.89%

2036 $ 0.004374 71.03%

2037 $ 0.004592 79.59%

2038 $ 0.004822 88.56%

2039 $ 0.005063 97.99%

2040 $ 0.005316 107.89% הצג עוד לטווח קצר Libra תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002557 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002557 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002559 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002567 0.41% Libra (LIBRA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLIBRAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002557 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Libra (LIBRA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLIBRA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002557 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Libra (LIBRA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLIBRA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002559 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Libra (LIBRA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLIBRA הוא $0.002567 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Libra מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 657.82K$ 657.82K $ 657.82K אספקת מחזור 256.42M 256.42M 256.42M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LIBRA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LIBRA יש כמות במעגל של 256.42M ושווי שוק כולל של $ 657.82K. צפה LIBRA במחיר חי

Libra מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLibraדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLibra הוא 0.002557USD. היצע במחזור של Libra(LIBRA) הוא 256.42M LIBRA , מה שמעניק לו שווי שוק של $657,815 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 102.56% $ 0.001294 $ 0.003085 $ 0.001248

7 ימים -71.87% $ -0.001838 $ 0.010310 $ 0.001258

30 ימים -71.70% $ -0.001833 $ 0.010310 $ 0.001258 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Libra הראה תנועת מחירים של $0.001294 , המשקפת 102.56% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Libra נסחר בשיא של $0.010310 ושפל של $0.001258 . נרשם שינוי במחיר של -71.87% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLIBRA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Libra חווה -71.70% שינוי, המשקף בערך $-0.001833 לערכו. זה מצביע על כך ש LIBRA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Libra (LIBRA) מודול חיזוי מחיר עובד? Libra מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIBRAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLibra לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LIBRA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Libra. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLIBRA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLIBRA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Libra.

מדוע LIBRA חיזוי מחירים חשוב?

LIBRA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LIBRA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LIBRA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LIBRA בחודש הבא? על פי Libra (LIBRA) כלי תחזית המחירים, המחיר LIBRA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LIBRA בשנת 2026? המחיר של 1 Libra (LIBRA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LIBRA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LIBRA בשנת 2027? Libra (LIBRA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIBRA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LIBRA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Libra (LIBRA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LIBRA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Libra (LIBRA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LIBRA בשנת 2030? המחיר של 1 Libra (LIBRA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LIBRA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LIBRA תחזית המחיר בשנת 2040? Libra (LIBRA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIBRA עד שנת 2040.