level941 מחיר היום

מחיר level941 (PIGEON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGEON ל USD הוא $ 0 לכל PIGEON.

level941 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,062, עם היצע במחזור של 984.45M PIGEON. ב‑24 השעות האחרונות, PIGEON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00920604, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIGEON נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +9.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

level941 (PIGEON) מידע שוק

שווי שוק $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K אספקת מחזור 984.45M 984.45M 984.45M אספקה כוללת 984,454,352.485622 984,454,352.485622 984,454,352.485622

שווי השוק הנוכחי של level941 הוא $ 73.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGEON הוא 984.45M, עם היצע כולל של 984454352.485622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.06K.