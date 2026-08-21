Lenny Face מחיר היום

מחיר Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ל USD הוא $ 0 לכל ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Lenny Face כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,142, עם היצע במחזור של 1.00B ( ͡° ͜ʖ ͡°). ב‑24 השעות האחרונות, ( ͡° ͜ʖ ͡°) סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ( ͡° ͜ʖ ͡°) נע ב -- בשעה האחרונה ו +27.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) מידע שוק

שווי שוק $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lenny Face הוא $ 55.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ( ͡° ͜ʖ ͡°) הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.14K.