LEEK מחיר היום

מחיר LEEK (LEEK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEEK ל USD הוא $ 0 לכל LEEK.

LEEK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 277,361, עם היצע במחזור של 913.23M LEEK. ב‑24 השעות האחרונות, LEEK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEEK נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +23.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.90.

LEEK (LEEK) מידע שוק

שווי שוק $ 277.36K$ 277.36K $ 277.36K נפח (24 שעות) $ 6.90$ 6.90 $ 6.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.36K$ 277.36K $ 277.36K אספקת מחזור 913.23M 913.23M 913.23M אספקה כוללת 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

שווי השוק הנוכחי של LEEK הוא $ 277.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.90. ההיצע במחזור של LEEK הוא 913.23M, עם היצע כולל של 913230953.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.36K.