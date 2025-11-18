Ledgity Token מחיר היום

מחיר Ledgity Token (LDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00720057, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LDY ל USD הוא $ 0.00720057 לכל LDY.

Ledgity Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 266,459, עם היצע במחזור של 37.01M LDY. ב‑24 השעות האחרונות, LDY סחר בין $ 0.00661552 (נמוך) ל $ 0.0072036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.110451, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00250145.

ביצועים לטווח קצר, LDY נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו -14.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ledgity Token (LDY) מידע שוק

שווי שוק $ 266.46K$ 266.46K $ 266.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 540.04K$ 540.04K $ 540.04K אספקת מחזור 37.01M 37.01M 37.01M אספקה כוללת 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ledgity Token הוא $ 266.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LDY הוא 37.01M, עם היצע כולל של 75000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 540.04K.