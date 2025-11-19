Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר (USD)

קבל Ledgity Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LDY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Ledgity Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Ledgity Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Ledgity Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007202 בשנת 2025. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Ledgity Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007562 בשנת 2026. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LDY הוא $ 0.007940 עם 10.25% שיעור צמיחה. Ledgity Token (LDY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LDY הוא $ 0.008337 עם 15.76% שיעור צמיחה. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LDY הוא $ 0.008754 עם 21.55% שיעור צמיחה. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LDY הוא $ 0.009191 עם 27.63% שיעור צמיחה. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Ledgity Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014972. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Ledgity Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.024389. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.007202 0.00%

2026 $ 0.007562 5.00%

2027 $ 0.007940 10.25%

2028 $ 0.008337 15.76%

2029 $ 0.008754 21.55%

2030 $ 0.009191 27.63%

2031 $ 0.009651 34.01%

2032 $ 0.010134 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.010640 47.75%

2034 $ 0.011172 55.13%

2035 $ 0.011731 62.89%

2036 $ 0.012318 71.03%

2037 $ 0.012934 79.59%

2038 $ 0.013580 88.56%

2039 $ 0.014259 97.99%

2040 $ 0.014972 107.89% הצג עוד לטווח קצר Ledgity Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.007202 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.007203 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.007209 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.007231 0.41% Ledgity Token (LDY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLDYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.007202 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Ledgity Token (LDY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLDY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.007203 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Ledgity Token (LDY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLDY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.007209 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Ledgity Token (LDY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLDY הוא $0.007231 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Ledgity Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 266.61K$ 266.61K $ 266.61K אספקת מחזור 37.01M 37.01M 37.01M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LDY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LDY יש כמות במעגל של 37.01M ושווי שוק כולל של $ 266.61K. צפה LDY במחיר חי

Ledgity Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLedgity Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLedgity Token הוא 0.007202USD. היצע במחזור של Ledgity Token(LDY) הוא 37.01M LDY , מה שמעניק לו שווי שוק של $266,612 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.87% $ 0.000586 $ 0.007374 $ 0.006615

7 ימים -17.18% $ -0.001237 $ 0.009528 $ 0.002519

30 ימים -24.35% $ -0.001754 $ 0.009528 $ 0.002519 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Ledgity Token הראה תנועת מחירים של $0.000586 , המשקפת 8.87% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Ledgity Token נסחר בשיא של $0.009528 ושפל של $0.002519 . נרשם שינוי במחיר של -17.18% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLDY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Ledgity Token חווה -24.35% שינוי, המשקף בערך $-0.001754 לערכו. זה מצביע על כך ש LDY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Ledgity Token (LDY) מודול חיזוי מחיר עובד? Ledgity Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LDYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLedgity Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LDY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Ledgity Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLDY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLDY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Ledgity Token.

מדוע LDY חיזוי מחירים חשוב?

LDY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

