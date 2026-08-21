Lead Ai מחיר היום

מחיר Lead Ai (LAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAI ל USD הוא $ 0 לכל LAI.

Lead Ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,774.29, עם היצע במחזור של 400.00M LAI. ב‑24 השעות האחרונות, LAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAI נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +8.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lead Ai (LAI) מידע שוק

שווי שוק $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M אספקה כוללת 699,999,272.6620159 699,999,272.6620159 699,999,272.6620159

שווי השוק הנוכחי של Lead Ai הוא $ 17.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAI הוא 400.00M, עם היצע כולל של 699999272.6620159. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.11K.