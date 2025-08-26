LAWN (LAWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00275051 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.23% שינוי מחיר (7D) +4.71%

LAWN (LAWN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00275051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LAWN (LAWN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.36K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,913.51

שווי השוק הנוכחי של LAWN הוא $ 11.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAWN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999913.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.36K.