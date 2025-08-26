launchbot (ROCKETAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -5.09% שינוי מחיר (7D) +4.53% שינוי מחיר (7D) +4.53%

launchbot (ROCKETAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROCKETAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROCKETAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROCKETAI השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

launchbot (ROCKETAI) מידע שוק

שווי שוק $ 61.49K$ 61.49K $ 61.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.49K$ 61.49K $ 61.49K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של launchbot הוא $ 61.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROCKETAI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.49K.