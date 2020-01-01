launchbot (ROCKETAI) טוקנומיקה
RocketAI is your AI-powered agent for effortless token creation, crafted to simplify and streamline the entire process from start to finish. Built on the robust Base chain, it ensures a seamless, efficient, and secure blockchain experience tailored to users of all expertise levels. With RocketAI, innovation meets accessibility, empowering you to turn your ideas into reality with ease. Whether you're a crypto enthusiast or just starting out in the blockchain space, RocketAI is here to guide you every step of the way, ensuring a smooth and intuitive experience for creating and deploying your projects on-chain.
launchbot (ROCKETAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור launchbot (ROCKETAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
launchbot (ROCKETAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של launchbot (ROCKETAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ROCKETAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ROCKETAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ROCKETAIטוקניומיקה, חקרו אתROCKETAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ROCKETAI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ROCKETAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROCKETAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.