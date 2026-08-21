Lamina1 מחיר היום

מחיר Lamina1 (L1) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ L1 ל USD הוא $ 0 לכל L1.

Lamina1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,498, עם היצע במחזור של 269.76M L1. ב‑24 השעות האחרונות, L1 סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.509024, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, L1 נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.39K.

Lamina1 (L1) מידע שוק

שווי שוק $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K נפח (24 שעות) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K אספקת מחזור 269.76M 269.76M 269.76M אספקה כוללת 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lamina1 הוא $ 48.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.39K. ההיצע במחזור של L1 הוא 269.76M, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.67K.